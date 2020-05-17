كورونا يهوي بمبيعات الوحدات السكنية في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – تراجعت مبيعات الوحدات السكنية في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان، بنحو 55.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى بيع 42.783 وحدة سكنية في شتى أرجاء تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

واللافت في الأمر هو ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية المرهونة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 141.4 في المئة.

ومقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي تراجعت مبيعات الوحدات السكنية المرهونة بنحو 23.9 في المئة لتسجل 17.088 وحدة سكنية، وبلغت نسبة مبيعات الوحدات السكنية المرهونة من إجمالي المبيعات نحو 39.9 في المئة.

وتصدرت إسطنبول قائمة المدن التي سجلت مبيعات للوحدات السكنية بواقع 6.113 وحدة سكنية تلتها أنقرة في المرتبة الثانية بواقع 4.500 وحدة سكنية ثم إزمير في المرتبة الثالثة بواقع 2.533 وحدة سكنية.

وتشير البيانات إلى بيع 383.821 وحدة سكنية خلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان ما يعكس زيادة بنحو 8.9 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

وخلال الفترة نفسها ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية المرهونة بنحو 141.4 في المئة لتسجل 146.387 وحدة سكنية، بينما تراجعت مبيعات الوحدات السكنية السابق استخدامها بنحو 52.1 في المئة لتسجل 27.935 وحدة سكنية.

ووفق بيانات سابقة تصدر الإيرانيون ولأول مرة قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات السكنية في تركيا خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ ذار وذلك بعدما تصدر العراقيون القائمة منذ عام 2015.

وخلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع عدد العقارات السكنية المباعة للإيرانيين بنحو 97 في المئة مقارنة بالفترة عينها من عام 2019 لتسجل 1864 وحدة سكنية بعدما كانت تبلغ 946 وحدة سكنية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري ارتفعت مبيعات العقارات السكنية إلى الأجانب بنحو 13.9 في المئة لتسجل 11 ألف و68 وحدة سكنية.