هل يتحالف كليجدار أوغلو مع داود أوغلو وباباجان؟

أنقرة (زمان التركية) – كشف كاتب صحفي تركي، إن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو قال إن بإمكان حزبه دعم حزبا رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.

وفي مقال بصحيفة يني شاغ، قال الكاتب أورهان أوغور أوغلو، إن كليجدار أوغلو، في إجابه عن سؤال حول ما إن كان حزبه سيدعم حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم إذا أجريت انتخابات المبكرة مثلما فعل مع حزب الخير في السابق، قال: “سنقدم الدعم من أجل الديمقراطية بدون شك، لا بد من تمثيل جميع الأحزاب السياسية في البرلمان”.

وخلال المقال عينه ذكر أوغور أوغلو أن التطور الآخر الذي سيحزن أردوغان هو انضمام حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم إلى تحالف الشعب نظرا لأن زعيما الحزبين علي باباجان وأحمد داود أوغلو يعرفون نقاط قوة وضعف أردوغان جيدا وسيفقدان العدالة والتنمية عددا كبيرا من الناخبين.

قال: “كلاهما يدعم نظاما برلمانيا قويا. المدافع الوحيد عن النظام الرئاسي الذي انهار في نحو عامين هو تحالف الجمهور -حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية-. وفي هذه المرحلة فإن انسحاب -دولت- بهجلي من التحالف ودعوته لعقد انتخابات برلمانية لن يصيب أيا من الأحزاب السياسية بالصدمة”.

يأتي التصريح الأخير لكليجيدار أوغلوا ذلك بعدما أصدر الرئيس التركي، رجب أردوغان، تعليماته بنقل أسهم حزب الشعب الجمهوري في بنك العمل والمقدرة بـ28.1 في المئة إلى الخزانة العامة للدولة.

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