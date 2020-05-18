السياسي الهندي كولكارني: يشبه فتح الله جولن بالزعيم “غاندي”

مومباي (زمان التركية)ـــ تحدث مستشار رئيس الوزراء الهندي الأسبق، سودهيندرا كولكارني، في أحد مقالاته الصحفية، عن مؤسس حركة الخدمة التركية المفكر الإسلامي فتح الله جولن، واللقاءات التي أجراها معه خلال السنوات الماضية.

كولكارني الذي يعتبر أحد أهم الأسماء في الساحة السياسية الهندية، ورئيس مؤسسة أوبزرفر البحثية سابقًا، أجرى زيارة إلى فتح الله جولن في عام 2018، ونقل تفاصيل ما جرى فيها وانطباعه عن الأستاذ جولن في مقال صحفي له في جريدة “سكرول” أحد أكبر الصحف الهندية.

السياسي سودهيندرا كولكارني شبه في مقاله المفكر التركي جولن بالزعيم الهندي “مهاتما غاندي” قائلًا إنه إنسان فنى سخر كل عمره من أجل خدمة الإنسانية وتحقيق السلام والتسامح.

سودهيندرا كولكارني أعرب عن إعجابه بفتح الله جولن وحركة الخدمة التي يلهمها بفكره، حيث قال: “إنه عالم إسلامي متصوف. أعجبت به عندما عرفته في السنوات الأولى من مطلع هذه الألفية. انتقل من تركيا إلى أمريكا في عام 1999. ويعيش هناك بشكل روحي منعزلًا عن العالم. الأستاذ جولن من أقوى المدافعين عن الانسجام والحوار بين أصحاب الديانات المختلفة”.

وأضاف: “فتح الله جولن يشجب ويستنكر من يشنون هجمات إرهابية تحت ستار الإسلام. ويقول: المسلم لا يمكنه أن يقول سأذهب الجنة بعد أن قتل الآخرين”.

وأوضح أنه نادرًا ما يسافر أو يجري تقريرًا صحفيًا، قائلًا: “إن الحركة التي أطلق عليها “الخدمة” هي إحدى مصادر الإلهام لأكبر الحركات الاجتماعية في العالم”.

وأفاد أن جولن يدعو الله من أجل تحقيق السلام بين الهند وباكستان، موضحًا أنه تأثر كثيرًا بمساعيه لإقامة جسر الحوار والتواصل بين المسلمين والهندوس.

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