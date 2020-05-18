رئيس حزب السعادة لا يعتبر “العدالة والتنمية” حزبًا إسلاميًا محافظًا

أنقرة (زمان التركية) – أكد رئيس حزب السعادة “الإسلامي” في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، أنه لا يعتبر حزب العدالة والتنمية الحكام حزبًا إسلاميًا محافظًا.

وأوضح كرم الله أوغلو أن حزب العدالة والتنمية يحاول استغلال عباءته المحافظة، قائلًا: “كيف يمكنكم تفسير تصرفهم بشكل غير عادل؟ هل من الممكن أن يكون إنسان مؤمن ظالمًا؟ كيف يمكنكم تفسير عدم اهتمامهم بالكفاءة؟ هل يمكنكم تفسير عدم صدقهم، وأكلهم للباطل، وتلقيهم للرشوة، وتقديمها؟”.

أضاف: “لا يوجد كذب في الإسلام، ولا افتراء، ولا خيانة، ولا سرقة، ولا رشوة، وإنما توجد مبادئ سامية من قبيل مشاركة هموم الآخرين وضم واحتضان الجميع”.

وأكد كرم الله أوغلو أن الوقت قد حان لأن يعقد الديمقراطيون الاجتماعيون والليبراليون مصالحة مع الإسلام، قائلًا: “هناك مساع للمصالحة بالفعل، وأنا أرى ذلك”.

وأضاف: “نحن في شهر رمضان. هل تتحدث عن الإسلام؟ الإسلام يأمرنا بالعدل؛ وأنا أؤيد العدل. أنا أيضًا مسلم مثلك على الأقل. أنا أؤيد الكفاءة والأهلية، أنا أؤيد الصدق، ولن أسمح لأحد بأكل مال وممتلكات هذا البلد”.

–