بنك (بي إن بي باريبا) الفرنسي يوقف المقايضة بالليرة التركية

أنقرة (زمان التركية) – اتخذ بنك بي إن بي باريبا، (BNP Paribas) الدولي ومقره باريس وأحد البنوك الثلاثة التي حظرت هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية التعاملات بالليرة معها، إجراء مماثل وقررت وقف مقايضة الليرة التركية.

وكانت هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية قد قررت حظر التعامل بالليرة مع مؤسسات Citibank NA وUBS AG، التي تضم بنك بس إن بي باريبا، بحجة عدم تنفيذها مسؤولياتها بالليرة تجاه البنوك التركية في موعدها وذلك بعد تسجيل الدولار أعلى مستوياتها على الإطلاق أمام الليرة التركية متجاوزا 7.26 ليرة.

وكان الرئيس رجب أردوغان قال هذا الشهر إن الليرة تعرضت لهجوم من قبل 3 بنوك تتخذ من لندن مركزا لها، وأن التحقيق مستمر حيال ذلك، وكانت وكالة الأناضول اقالت استنادا إلى مصادرها، إن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

لكن بعد فترة قصيرة ألغت هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية هذا الحظر.

إلا أن بنك بي إن بي باريبا، أعن إغلاق التعاملات بالليرة أمام عملائه

وذكرت وكالة بلومبيرج أن بنك بي إن بي باريبا قلص نشاطه في سوق الليرة التركية عقب الضغوط الممنهجة لمنع الدائنين المحليين من التعامل معه مفيدة أن البنك أغلق باب التعاملات بالليرة أمام عملائه.

هذا وأوضح البنك أن العملاء سيجرون فقط التعاملات التي تحمي أو تقلص مراكزهم.

ويواصل البنك المركزي التركي البحث عن موارد للعملة الأجنبية مع تقلص رصيده من النقد الأجنبي بوتيرة متسارعة، غير أنه تلقى ردا بالرفض من البنك المركزي الأوروبي والبنك الفيدرالي الأمريكي على مساعيه لحل هذه الأزمة من خلال نظام المقايضة المالية.

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