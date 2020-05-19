تركيا تسجل 1158 إصابة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا،

الوزير أوضح أن أعداد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 150 ألفًا و593 حالة، بعد تسجيل 1158 إصابة مؤكدة جديدة، مساء الإثنين.

الوزير أشار إلى أن أعداد الوفيات أيضًا ارتفعت إلى 4171 حالة، بعد تسجيل 31 وفاة جديدة.

على الجانب الآخر ارتفع أعداد المتعافين من الإصابة إلى 111 ألفًا و577 حالة، بعد تسجيل 1615 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وبلغت أعداد التحليلات التي أجريت على الحالات المشتبه بها مليونًا و650 ألفًا و135 تحليلًا، بعد إجراء 25 ألفًا و141 تحليلًا في 24 ساعة الأخيرة.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن فرض حظر التجوال في البلاد خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.