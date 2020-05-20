تركيا تسجل 1022 إصابة كورونا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح الوزير فخر الدين كوجا أن إجمالي أعداد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 151 ألفًا و615 حالة، بعد تسجيل 1022 إصابة مؤكدة جديدة مساء أمس الثلاثاء.

ومساء الإثنين قالت وزارة الصحة التركية إن عدد الإصابات 115‪8 إصابة.

الوزير أشار إلى ارتفاع أعداد الوفيات جراء الإصابة إلى 4199 حالة، بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

كما أشار كوجا إلى ارتفاع أعداد التحليلات الطبية التي تجرى لحالات مشتبه بها إلى مليونًا و675 ألفًا و517 تحليلًا، بعد إجراء 25 ألفًا و382 تحليلًا جديدًا، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 112 ألفًا و895 حالة، بعد تسجيل 1318 حالة شفاء وتعافي جديدة.

وستطبق تركيا حظر التجول الشامل في سائر أنحاء البلاد، طوال أيام عيد الفطر، بدء من يوم السبت وحتى الثلاثاء القادمين، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيتم إعفاء المسنين -فوق 65عاما- من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد (الأحد).

كما تم تمديد حظر الدخول والخروج من وإلى 15 ولاية تركية لمدة 15 يوما.