أنباء عن تسمم معتقلين في تركيا بوجبة إفطار فاسدة

أنقرة (زمان التركية) – كشفت أنباء واردة من داخل معتقل سينجان التركي في العاصمة أنقرة، عن تعرض 150 معتقلا للتسمم جراء تناول وجبة الإفطار قبل يومين.

الواقعة التي لم يتسن التأكد منها بشكل كامل، كشف الستار عنها من خلال المكالمة الهاتفية الأسبوعية لأحد المعتقلين مع أسرته أمس؛ حيث اتصل أحد المعتقلين بوالدته في حوالي الساعة 11 صابحًا، وقال لها: “اضطررنا للتغوط في مكاننا. أصبنا بالقيء من المساء وحتى الصباح. لم يهتم أحد بنا”

الأم “د. و” أوضحت أن ابنها اتصل بها صباحًا، وأخبرها أنه تعرض لتسمم غذائي جراء تناول معكرونة فاسدة في وجبة الإفطار أول أمس، وقالت: “قدموا للمعتقلين في سجن سينجان معكرونة فاسدة. ولكنهم لم يشعروا بأنها فاسدة من شدة الجوع. جميع السجناء تناولوا الطعام الفاسد”.

وأوضحت الأم نقلًا عن ابنها أنه بعد ساعات قليلة من الإفطار بدأ السجناء يشكون من ارتفاع في درجات الحرارة والقيء والإسهال، قائلة: “نقل 10 سجناء إلى العيادة الطبية، بعدها ارتفع هذا العدد إلى 100-150 شخصا. افترش المصابون الأرض بسبب نقص الأسرة. ووضعوا في أيديهم أكياسا للقيء فيها. كان من بينهم من فقد وعيه، ومن بكى من شدة الألم، ومن استمر في القيء لفترة طويلة”.

وأشارت الأم إلى أن العيادة الطبية لا تضم إلا ممرضة واحدة، قائلة: “طلب المصابون أن يتم نقلهم إلى المستشفى. ولكن سلطات السجن رفضت نقلهم بحجة وجود حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا حتى مع زيادة الأعداد وقال المسؤولون للمصابين: “لا يمكننا نقلكم إلى العيادة الطبية، أنتم هنا في وضع أفضل. لقد اضطروا للتغوط أمام بعضهم البعض داخل غرف الاحتجاز من شدة الألم. لقد قضوا ليلة كاملة بهذا الشكل”.

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