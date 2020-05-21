تركيا تتراجع عن قرار حظر المقايضة المالية مع مؤسستين دوليتين

أنقرة (زمان التركية) – على خلفية إعلان مؤسستي Clearstream Banking و Euroclear BanK، أكبر مؤسستي مقايضة مالية في العالم، وقفهما المقايضة بالليرة فيما بينهما اعتبارا من 18 مايو الجاري، تراجعت هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية عن قرارات حظر المقايضة بالليرة في لندن وقامت بإعفاء هاتين المؤسستين من الحظر.

وقررت هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية إعفاء شركتي Euroclear BanK و Clearstream Banking من قيود التعاملات بالليرة مع المؤسسات الخارجية كي لا تتأثر مقايضات الأصول من فئة الليرة سلبيا.

وكانت هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية قد أعلنت في الخامس من مايو الجاري فرضها قيودا على بعض التعاملات بالليرة في الخارج.

وبموجب هذا ألزمت هيئة التنسيق والرقابة البنكية التركية البنوك بتقييد إجمالي القروض والإيداعات واتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من فئة الليرة التي ستجريها للمؤسسات المالية في الخارج بما يشمل أيضا فروعها بالخارج والمؤسسات الائتمانية الموحدة بالخارج وشركائها من المؤسسات المالية بنحو 0.5 في المئة من آخر رأس مال تنظيمي لها تم حسابه.

هذا وأفادت هيئة الرقابة والتنسيق البنكية التركية في بيانها الأخير أنها قررت في ختام التقييمات التي أجرتها إعفاء المؤسسات التي ستحددها من القيود المشار إليها من بين مؤسسات الإيداع الأجنبية المعترف بها في تشريعات سوق المال بموجب القرار رقم 9031 الصادر في العشرين من مايو الجاري لتجنب تأثر عمليات المقايضة لشهادات الإيجار والتحويلات من فئة الليرة سلبا وتحقيق الأوراق المالية من فئة الليرة تعاملات مثمرة وفعالة وإعفاء شركتي Clearstream Banking و Euroclear BanKمن القيود المشار إليها بموجب هذا القرار.

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