رئيس حزب السعادة: أردوغان سيتلاعب بالأصوات كعادته!

أنقرة (زمان التركية) – أجاب رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، على أسئلة مذيع قناة سوزجو تي في.

وأدلى كرم الله أوغلو بتصريحات مثيرة للجدل بشأن العديد من القضايا، بدءا من الجدل المثار حول التحالفات السياسية، وصولا إلى ادعاءات إجراء انتخابات مبكرة، والتوترات المتعلقة بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

وخلال حديثه عن الانتخابات المحتملة، زعم كرم الله أوغلو أن السلطة الحاكمة بقيادة أردوغان ستتلاعب بالأصوات قائلا: “افهموا كيفما شئتم، لكني أؤكد أنهم سيتلاعبون في الأصوات، لأنهم سبق وأن تلاعبوا بها خلال الانتخابات السابقة وقتلوا أعضائنا أمام الصناديق”.

وأشار كرم الله أوغلو إلى تعرض مرشحي الحزب للتهديد كي ينسحبوا والتلاعب الذي حدث بالأصوات قائلا: “إنهم يقومون بهذه الأمور في الأجواء المناسبة للتلاعب، خصوصا في شرق وجنوب شرق تركيا، لكن على الرغم من هذا إلا أن المواطنين هناك يقاومون ضد هذه التلاعبات بقدر محدد. لكنهم لن يتمكنوا من التلاعب في الأصوات بسهولة في أنقرة وإسطنبول”.