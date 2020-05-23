التحقيق مع أتراك تجسسوا على معارضي أردوغان في سويسرا

(زمان التركية)ـــ كشفت النيابة الفيدرالية في سويسرا عن بدء تحقيقات مع مواطنين أتراك، بعد أن ثبت جمعهم معلومات حول أتراك آخرين من أفراد حركة الخدمة وإرسالها إلى المديرية العامة للأمن في تركيا.

البيان الرسمي الصادر عن النيابة الفيدرالية السويسرية أكد أنها فتحت تحقيقات مع شخصين، وأنها ستطلب من مجلس الوزراء رفع دعوى قضائية ضدهما.

ومن المنتظر أن يصدر قرار بالموافقة على طلب النيابة من قبل المجلس الفيدرالي، خاصة وأنه كان قد وافق خلال السنوات السابقة على طلب مشابه متعلق بالتحقيق مع مواطنين من أصل تركي قاموا بالفعل نفسه.

وأكد المحامي الموكَّل عن الضحايا أن هذه القضية ستكون عبرة ورادعة لكل من يبلغ عن أبناء حركة الخدمة المتواجدين في سويسرا.

وتتهم انقرة حركة الخدمة بالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016 العسكري على الرئيس رجب أردوغان بينما تنفي الحركية وتطالب بتحقيق دولي.

ومنذ أربعة أعوام تلاحق حكومة الرئيس أردوغان المنتمين غلى حركة الخدمة خارج البلاد، ونفذت الاستخبارات التركية عمليات اختطاف وترحيل لأتراك مقيمين خارج البلاد.

ووجهت حكومات دول اتهامات لأتراك مقيمين على أراضيها بالقيام بأنشطة تجسس على معارض أردوغان.

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