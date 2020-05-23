تركيا.. احتياطي النقد الأجنبي يتراجع 23.4 مليار دولار خلال 3 أشهر

أنقرة (زمان التركية)ـــ كشفت آخر بيانات البنك المركزي التركي تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرة بتداعيات أزمة فيروس كورونا، وزيادة المعروض من العملات الأجنبية.

التقارير تشير إلى أن احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي سجلت تراجعًا في الأسبوع المنتهي في الأول من شهر مايو/ أيار الجاري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بتراجع كبير عن الأسابيع السابقة، بينما سجل التراجع في الأسبوع المنتهي في 8 مايو/ أيار 410 مليون دولار، أما التراجع خلال الأسبوع الماضي فقد بلغ 1,4 مليارات دولار أمريكي.

وكان الاحتياطي النقدي التركي قد تراجع بنحو 10.7 مليارات دولار خلال الأسبوع الأول من بدء تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا في 20 مارس/ أذار الماضي.

وتبحث الحكومة التركية عن حلول لتوفير 168.5 مليار دولار أمريكي لسد ديونها الخارجية حتى شهر فبراير/ شباط 2021، نصفها على الأقل من المقرر سدادها خلال شهر أغسطس/ آب المقبل، وترفض اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.

ونجحت تركيا في توفير 10 مليار دولار أمريكي فقط من مفاوضات التبادل والمقاصة مع قطر، وتنتظر تحقيق خطوة مشابهة أيضا مع الصين وبريطانيا واليابان.

أما القيادة السياسية فترفض اللجوء إلى صندوق النقد الدولي أو من خلال الاقتراض منه، وتتحمس للتفاوض والمقاصة مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين؛ الأمر الذي دفع جميع الأنظار لتتجه نحو مفاوضات تركيا مع الدول الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الصين وبريطانيا واليابان.

آخر التقارير المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي التركي، تشير إلى أن احتياطي الذهب ارتفع خلال الأسبوع الماضي من 35.5 مليارات دولار إلى 48.9 مليارات دولار.

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