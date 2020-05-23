كنيسة ألمانية تستقبل المصلين المسلمين

برلين (زمان التركية)ـــ فتحت كنيسة في العاصمة الألمانية برلين، أبوابها للمسلمين غير القادرين على الصلاة في مسجدهم.

وخلال شهر رمضان استضافت كنيسة مارثا اللوثرية صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية، بعدما تعذر على مسجد دار السلام في برلين استيعاب مئات المسلمين في صلاة الجمعة.

وفي ظل إجراءات مواجهة كورونا لا يمكن للمسجد حاليا سوى استيعاب 50 شخصا في كل صلاة.

وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو/ أيار الجاري، بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

وقال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون “كان شعورا غريبا بسبب الآلات الموسيقية والصور… لكن عندما تتدبر الأمر، عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف”. وفق موقع (سكاي نيوز).

وأضافت “شاركت في الصلاة. ألقيت كلمة بالألمانية. وخلال الصلاة كنت فقط أقول.. نعم.نعم.نعم .. لأن لدينا نفس المخاوف ونريد أن نتعلم منكم. ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض”.