952 إصابة كورونا في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، استمرار تسجيل تراجع في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح قال إن أعداد المصابين بكورونا ارتفع إلى 154 ألفًا و500 حالة، بعد تسجيل 952 حالة إصابة مؤكدة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات إلى 4276 حالة بعد تسجيل 27 حالة وفاة جديدة.

كوجا أشار إلى تراجع أعداد المرضى داخل غرف الرعاية المركزة إلى 800 حالة فقط، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 116 ألفًا و111 حالة، بعد تسجيل 1121 حالة مؤخرًا.

وكشف كوجا أن أعداد التحاليل الطبية التي أجريت لحالات مشتبه بها ارتفعت أيضًا إلى مليون و767 ألفًا و495 تحليلًا، بعد إجراء 37 ألفًا و507 تحليلًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وستطبق تركيا حظر التجول الشامل في سائر أنحاء البلاد، طوال أيام عيد الفطر، بدء من يوم السبت وحتى الثلاثاء القادمين، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وسيتم إعفاء المسنين -فوق 65عاما- من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد (الأحد).