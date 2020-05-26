الجيش الليبي يقبض على قيادي داعشي تابع لأنقرة

طرابلس (زمان التركية) – ألقى الجيش الوطني الليبي مساء الأحد القبض على واحد من أخطر عناصر تنظيم داعش عقب انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن استمرار القبض على عناصر متطرفة يميط اللثام عن كم الإرهابيين الذين يدعمهم النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان للقتال في صفوف ميليشيات الوفاق.

قال اللواء أحمد المسماري في بيان على صفحته الرسمية في فيسبوك إن الداعشي محمد الرويضاني انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام حيث األقي القبض عليه وهو يقاتل إلى جانب صفوف ميليشيات حكومة السراج والتي يقودها ضباط أتراك.

وأضاف الجيش الليبي أن عملية إلقاء القبض على القيادي الداعشي دليل آخر على العلاقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة.

وتتصاعد وتيرة إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا، حيث كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد وصول دفعة جديدة من عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب الوفاق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3400 مجند، وفق ما جاء في موقع “أحوال تركية”.

يذكر أن اللواء أحمد المسماري سبق أن أكد أن القوات الجوية في الجيش الوطني الليبي أسقطت أكثر من 13 طائرة مسيرة تركية.