تركيا تعلن عن “منطقة عسكرية” محظورة قرب بلغاريا

أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا منطقة ساحلية على البحر الأسود في مدينة قرقلر ايلي شمال غرب البلاد، والقريبة من بلغاريا، منطقة عسكرية.

وقالت وكالة (دوغان)، إن المنطقة العسكرية المحظورة مساحتها تقارب 20 كيلومتر مربع، وتعد حوالي 5 كيلومترات من الحدود البلغارية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء، وجاء فيه: “تم إعلان المنطقة العسكرية / البحرية من الدرجة الثانية المحظورة للمناطق ذات الحدود والإحداثيات الموضحة في الخريطة المرفقة والقائمة وفقاً للمادة 2 من قانون المناطق المحرمة العسكرية والمناطق الأمنية رقم 2565”. وفق ما نقل موقع (turkeyalaan).

ويوجد في ولاية قرقلر إيلي قيادة لواء المشاة الآلي الـ 55.

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