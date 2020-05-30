تركيا بالمركز الخامس عالميًا في معدلات بطالة الشباب

إسطنبول (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث معدلات البطالة بين الشباب، التي وصلت إلى 22.8%، بينما جاءت جنوب أفريقيا في المرتبة الأولى عالميًا، بمعدل بطالة بين الشباب بلغ 58.1%، وفق أحدث التقارير.

وكالة “Ajans Press” إحدى مؤسسات مراقبة وتحليل وسائل الإعلام، قامت بتسجيل 19 الفًا و818 خبرًا متعلقًا بالبطالة خلال العام الجاري فقط، مشيرة إلى أن هذه الأخبار زادت بصورة ملحوظة خلال أزمة كورونا.

التقرير الذي أعدته الوكالة كشف أن المركز الأول لمعدلات البطالة بين الشباب كان من نصيب دولة جنوب أفريقيا بنسبة 58.1%، بينما احتلت تركيا المركز الخامس بمعدل 22.8%.

المركز الثاني كان من نصيب اليونان بنسبة بطالة بين الشباب بلغت 35.6٪؜، وجاءت إسبانيا في المركز الثالث بمعدل 33.1%، أما المركز الرابع فقد كان من نصيب إيطاليا بمعدل 28%؛ أما المركز الأخير فقد كان من نصيب اليابان بمعدل 3.8% فقط.

ووفق نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أنقرة، تكين بينجول، الذي أعد تقريرا سلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الشباب خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، ارتفعت معدلات البطالة بأوساط الشباب في تركيا خلال السنوات الستة الأخيرة بنحو 7 في المئة، وبات واحد من كل ثلاثة خريجين جامعيين يعاني من البطالة، فيما تبلغ ومعدلات البطالة في أوساط الشباب 24.4 في المئة اعتبارا من فبراير/ شباط من العام الجاري.

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