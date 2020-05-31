سرقة مقتنيات بنصف مليون دولار من منزل لاعب مانشستر سيتي العربي

لندن (زمان التركية)ـــ استولى لصوص على مقتنيات ثمينة من منزل لاعب نادي مانشستر سيتي البريطاني رياض محرز، تتجاوز قيمتها نصف مليون جنيه استرليني، ولازو بالفرار.

اللصوص سرقوا ساعة ماركة رولكس دايتونا بقيمة 40 ألفاً، وساعة ماركة رولكس داي ديت بقيمة 35 ألفاً، وأخرى من نوع ريتشارد ميل بقيمة 230 ألف جنيه، من بيت اللاعب الذي يحصل أسبوعيا على أجر بقيمة 120 ألف جنيه. بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ولا يرتدي ساعات ريتشارد ميل الفاخرة سوى نخب ثرية عبر العالم، وهي مصنوعة من أحجار ثمينة، وتوجد لدى لاعبين آخرين كنيمار، نجم باريس سان جيرمان.

ووفق ما نقلت وكالة (دويتشه فيليه) سرق اللصوص مبالغ مادية تفوق 50 ألف جنيه، وأساور من ماركة كارتتيي، وقمصان كرة قدم نادرة كان يحتفظ بها النجم الجزائري بقيمة تصل إلى 150 ألفاً.

ولم يكن محرز في البيت عند وقوع السرقة، وتم اقتحام أربعة شقق، واحدة منها للنجم. وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث وقع يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، لكن لم ينشر في الصحافة إلّا نهاية الأسبوع الجاري.

وتعقب اللصوص خط سير محرز بحذر قبل التسلل إلى منزله وسرقة مقتنياته. ويأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من وقوع سطو مسلح على منزل ديلي آلي لاعب وسط منتخب إنجلترا ونادي توتنهام.

واقتحم رجلان منزل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً في شمال لندن حيث كان يقضي فترة العزل مع شقيقه وصديقتيهما. وتعرض آلي لاعتداء لفظي وجسدي خلال الهجوم مما أسفر عن تعرضه لإصابات طفيفة بالوجه.

وتمكن اللصان من سرقة مجوهرات وساعات قبل أن يلوذا بالفرار. وسلم آلي لقطات مصورة لحادث اقتحام منزله إلى الشرطة.

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