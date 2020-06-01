تركيا.. البازار الكبير يفتح أبوابه بعد أطول فترة إغلاق

إسطنبول (زمان التركية)ــ فتح البازار الكبير في اسطنبول أبوابه، اليوم الإثنين، بعد إغلاق أكثر من شهرين، ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها السلطات في مارس/ آذار الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا.

ويوم تلأربعاء الماضي نفذت أعمال تنظيف وتطهير لممرات البازار الكبير وأعمدته.

وقررت السلطات تخفيف الإجراءات المفروضة مسبقا في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إتاحة السفر بين جميع المدن والولايات، ورفع حظر التجوال الذي كان يفرض يومين في الأسبوع في عدد من الولايات.

والبازار الكبير يضم حوالي 3000 آلاف متجر أغلقت أبوابها منذ 23 مارس/ آذار، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة للتجار.

ولا تزال الحانات والملاهي الليلة مغلقة في تركيا، ولن يسمح إلا بالحفلات في الهواء الطلق.

وهذا أطول إغلاق يشهده البازار منذ إنشائه قبل حوالي ستة قرون، عدا الكوارث الطبيعية والحرائق، بحسب السلطات المحلية.

يشار إلى أن السوق المغطى في إسطنبول، شيد خلال العهد العثماني بأمر من السلطان محمد الفاتح عام 1461 ميلادية.

وأسفر فيروس كورونا عن 4540 حالة وفاة حتى مساء الأحد، من إجمالي 163 ألفًا و942 حالة إصابة.

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