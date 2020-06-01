جامعة يابانية تحتفل بأول دفعة تعلمت اللغة الكردية

طوكيو (زمان التركية) – قالت جامعة طوكيو في اليابان إن طلاب دورات تعليم اللغة الكردية التي انطلقت في أبريل 2019 تخرجوا، وأن الدورات ستستمر هذا العام بعد أن لاقت نجاحا.

بدأت الدفعة الأولى من متحدثي اللغة التركية الذين أتموا دورة تعلم اللغة الكردية في جامعة طوكيو اليابانية، أول أعمالها بترجمة الأعمال الشعرية المدونة باللغة التركية في خطوة غير مسبوقة.

أحد المشاركين في الدورة التدريبة يدعى جابون أريكا، أوضح أنه أحب الأدب الكردي كثيرًا، وقال: “أنا أقوم بترجمة أشعار سليم تيمو”.

الدفعة الأولى مكونة من 40 مشاركًا، ويتوقع أن يزداد العدد هذا العام حيث أن اهتمام الطلاب اليابانيين الباللغة الكردية في ازدياد. وفق فاكاس تشولاك، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الكردية بجامعة طوكيو.

ووفق الصحافة اليابانية حاولت أنقرة عرقلة هذه الدورات، وقالت تقارير إن وزارة الخارجية ضغطت على الحكومة اليابانية لإنهاء دورات تعليم اللغة الكردية.

يشار إلى أن الحكومة التركية تحظر استخدام اللغة الكردية للدراسة حتى في مدارس المدن ذات الأغلية الكردية،كما تحظر تعليق أي لافتات تحمل كلمات أو عبارات كردية، بالإضافة إلى حظر تدريس اللغة الكردية في مراكز اللغات.



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