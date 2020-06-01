نواب بحزب أردوغان منزعجون من انفراده باختيار رئيس الكتلة البرلمانية ونوابه

أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن نوابًا بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيطلبون من الرئيس رجب أردوغان، بصفه رئيس الحزب الحاكم، أن يكون اختيار نواب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان عن طريق الانتخابات وذلك قبيل حلول شهر يوليو/ تموز القادم.

العديد من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تختار نواب رؤساء تكتلاتها البرلمانية عبر تصويت يشارك فيه النواب، غير أن حزب العدالة والتنمية يقوم بتعيين رئيس الكتلة البرلمانية ونوابه عوضا عن انتخابهم.

موقع (Gazete Duvar) قال إن أعضاء حزب العدالة والتنمية الراغبين في تغيير هذا الوضع يرون أنه من الطبيعي تعيين أردوغان رئيس الكتلة البرلمانية نظرا لأنه يقوم بتمثيله غير أنه يتوجب اختيار نوابه عبر عملية انتخاب.

الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تركيا في 24 يونيو/ حزيران اختار أردوغان النواب الخمسة لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، رغم أن سبق وأبدى رد فعل إيجابي تجاه مطلب اختيارهم عبر الانتخاب.

هذا ومن المنتظر أن يبلغ النواب أردوغان وإدارة الحزب قبيل حلول شهر يوليو/ تموز، برغبتهم في أن يتم انتخاب نواب رئيس تكتل الحزب.

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