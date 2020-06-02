تركيا.. اعتقال 98 عسكريًا في 35 مدينة

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات التركية قرارات اعتقال جديدة بحق 118 شخصا في إسطنبول.

وتضمنت قرارات الاعتقال 118 شخصا من بينهم 98 عسكريا في 35 مدينة في إطار تحقيقين منفصلين مركزهما بمدينة إسطنبول.

وتأتي حملات الاعتقال رغم تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي حصد أرواح أكثر من 4500 شخص.

يشار إلى أنه، حتى فبراير/ شباط الماضي وصل عدد المفصولين من القوات المسلحة عقب انقلاب 2016 إلى 28 ألفًا و148 شخصًا، من بينهم 24 ألفًا و185 مفصولا بمراسيم من رئيس الجمهورية أردوغان، و3 آلاف و963 بقرار حمل توقيع وزير الدفاع خلوصي أكار.

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