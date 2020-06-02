تركيا تسعى لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي والإيراني

أنقرة (زمان التركية) – كشفت تقارير أن تركيا استورد هذا العام المزيد من الغاز الطبيعي الآذري، في خطوة تستهدف تقليل الاعتماد على واردات الغاز الروسي والإيراني.

أذربيجان تجاوزت للمرة الأولى روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا بعد أن بدأت العلاقات التركية الروسية تشهد خلافًا بالتزامن مع اختلاف وجهات النظر حول الحروب الدائرة في المنطقة، وعلى رأسها سوريا وليبيا.

كانت روسيا المورد الرئيس للطاقة إلى تركيا، لكن الأخيرة أرقها دائمًا الاعتماد شبه الكامل على روسيا، واعتبرتها قضية أمن قومي.

وفقًا للبيانات الخاصة بشهر مارس لهيئة تنظيم سوق الطاقة التركية، انخفضت حصة روسيا في إجمالي واردات تركيا من الغاز الطبيعي من 33٪ في مارس 2020 إلى أقل من 10٪ في نفس الفترة من هذا العام.

ويشير محللون إلى أن علاقات تركيا المتوترة مع روسيا بسبب الصراعات الدائرة في سوريا وليبيا، وكذلك صداقتها التقليدية مع أذربيجان، ستلعب دورًا في تحديد شكل عقود أنقرة المستقبلية المتعلفة بالموارد الطبيعية.

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