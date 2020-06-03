باحث إيراني يغادر سجن أمريكي إلى بلاده

واشنطن (زمان التركية)ــ أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية، عن الباحث الإيراني “سيروس أصغري” الذي كان معتقلا لديها، ووصل اليوم الأربعاء، إلى بلاده.

وكانت السلطات الأمريكية وجهت إلى أصغري -59 عاما- عام 2016 تهمة “سرقة أسرار تجارية”، في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ولم يفرج عنه رغم تبرئته.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء، إن طائرة تقل العالم الإيراني سيروس أصغري الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة، أقلعت من أمريكا وهو في طريق العودة إلى البلاد. وفق وكالة “إيرنا” الإخبارية الإيرانية.

وأشار جواد ظريف إلى إصابة أصغري بفيروس كورونا في 28 أبريل/ نيسان الفائت، خلال احتجازه في مركز تابع لمكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي في ولاية لويزيانا.

وتحتجز كل من الولايات المتحدة وإيران مواطنين من البلد الآخر، ودعتا مؤخراً إلى الإفراج عنهم بسبب تفشي وباء كورونا.

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