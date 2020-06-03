فتح الله كولن ينعي أحد رواد حركة الخدمة في القاهرة

القاهرة (زمان التركية) – رحل الباحث التركي وأحد رواد حركة الخدمة، الدكتور علي بيرام، عن عالمنا مساء الأمس بالعاصمة المصرية، القاهرة، ونعاه المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن.

وكان بيرام، الذي قدم إسهامات كبيرة في إطلاق خدمات آسيا الوسطى، قد أصيب بالشلل نتيجة لنزيف حاد في المخ قبل فترة. وبالأمس فاضت روحه إلى بارئها بمدينة القاهرة التي أقام بها منذ فترة.

وعقب وفاته نشر ملهم حركة الخدمة، المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن، رسالة نعى خلالها بيرام، جاءت على النحو التالي:

“فاضت روح علي بيرام إلى بارئها، ذلك الشخص العزيز الذي تطوع لخدمة الإيمان والقرآن وقضى حياته في هذه الخدمة. وكان أحد الرواد ومثالا للأجيال القادمة من بعده بإحسانه وهجرته إلى آسيا الوسطى وجهوده بالخدمات ومهارته في العلاقات مع الناس بجانب كونه شخصًا على الفطرة يراعي ويحترم الآخرين.

نال نصيبه أيضا من الظلم الذي نشهده واضطر هذه المرة إلى مغادرة بلده وعانى من الهجرة الجبرية.

أدعو رب العالمين أن يشمل علي بيرام وكل الرفقاء الذين فاضت أرواحهم وهم في طريق الهجرة أو في بلاد الهجرة في آيته “وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا”، فخزائن رحمته وإحسانه ولطفه لا حدود لها. وأدعو الله أن يلهم عائلاتهم وأطفالهم وأقاربهم ومتطوعي حركة الخدمة الصبر والسلوان”.

كما نعى عدد كبير من الأتراك عبر حساباتهم على تويتر علي بيرام، وأثنوا على شخصه.

Ali Bayram Abi,

Sen gerçekten güzel bir insandın. İlminle, irfanınla, hoş sohbet muhabbetinle, hizmetlere olan aşkın şevkin gayret ve sadakatinle soluduğun havaya değer kattın. Başta Hocaefendi olmak üzere hepimizin başı sağolsun. Bu vefalı babacan ağabeyin mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/8dyaxoYnfo — İsmail Cingöz (@ismailcingoz1) June 3, 2020



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