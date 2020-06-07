تركيا أكملت الجزء الأكبر من الجدار العازل مع إيران

آغري (زمان التركية)ـــ توشك تركيا على الانتهاء من بناء الجدار الحدودي مع إيران، الذي يعد ثالث أكبر جدار في العالم.

وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي زار موقع تشييد الجدار في ولاية آغري الحدودية مع إيران، قال إن 75 بالمئة من إجمالي مشروع الجدار قد اكتمل.

صويلو، قال إن الجدار “من أجل أمن تركيا” واعتبر أن كل حملة عسكرية شنتها تركيا على شمال العراق، ضيقت الخناق على عانصر حزب العمال الكردستاني، ودفعتهم إلى التوجه من الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، إلى الحدود الشرقية.

وأكد صويلو وجود عدد من “الإرهابيين” بمنطقة دامبات الإيرانية، قائلا: “ثمة 100 إرهابي بالقرب من هنا، هذا يشكل خطرا حقيقيا علينا”.

وتابع: “إذا دخلنا نحن على دامبات لن نترك واحدا منهم، هذا أمر بسيط. هذه المسؤولية تقع على عاتق جارتنا إيران، وهم يعلمون ذلك. ونحن متأكدون إن شاء الله، أنه لن يبقى هناك أي إرهابي” وفق وكالة (الأناضول).

ويعتبر الجدار الذي تبنيه تركيا على الحدود مع إيران، ثالث أكبر جدار في العالم ويبلغ طوله الإجمالي 911 كيلومتراً.

وهناك 22 برجاً م للمراقبة على امتداد الجدار التركي العازل.

ويتكون الجدار الحدودي بين تركيا وإيران من كتل خرسانية تزن الواحدة سبعة أطنان وبارتفاع ثلاثة أمتار وعرض مترين.

وتهدف تركيا من وراء الجدار إلى تقليص إمدادات حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية.

وتقول الحكومة التركية إنها تشييد هذا الجدار الأمني، لحماية الحدود التركية من عمليات التهريب، والهجرة غير الشرعية، وتسلل المسلحين.



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