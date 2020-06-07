وقف بلال أردوغان يغلق مساكن طلابية بعد توقف الدعم

إسطنبول (زمان التركية) – لجأ وقف وقف الشباب وخدمات التعليم في تركيا وقف توركيف (TÜR-GEV) إلى إلى تقليل نفقاته من خلال غلق 25 سكنًا طلابيًا تابعين له.

أما عن سبب غلق هذه المساكن الطلابية، فقد زعم الوقف أن هناك عددا كافيا من المساكن الطلابية، وأن هذه الموارد سيتم توجيهها لخدمات التعليم والشباب، نافيًا وجود أزمة مالية، على حد زعمه.

وأكد الوقف في بيانه تعليقًا على غلق المساكن الطلابية: “خدمات المساكن الطلابية التابعة للدولة في مستوى يجعلها لا تحتاج لأي دعم”.

لكن التقارير تشير إلى أن هناك أزمات مالية متتالية تعاني منها الأوقاف في تركيا عقب خسارة الحزب الحاكم لانتخابات المحليات في 31 مارس/ أذار 2019، وخسارته الدعم المتدفق من البلديات.

هذه الأزمات تولدت مع إعلان عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو وقف كافة أوجه الدعم المقدم للأوقاف والجمعيات من ميزانية البلدية.

وفي أعقاب انتخابات المحليات التي خسرها مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفارق كبير، تم الكشف أن بلدية إسطنبول الكبرى وحدها كانت تقدِّم 171 مليون ليرة تركية من أجل إنشاء 5 مساكن طلابية لصالح وقف “توركيف” الذي يشرف عليه بلال، نجل الرئيس رجب طيب أردوغان.

–