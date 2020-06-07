878 إصابة كورونا في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، أن إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد ارتفع إلى 169 ألفًا و2018 حالة، بعد تسجيل 878 حالة إصابة مؤكدة جديدة مساء السبت.

الوزير أشار أيضا إلى أن إجمالي أعداد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 4669 حالة، بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وأشار إلى أن أعداد المصابين داخل غرف الرعاية المركزة 591 حالة، وكذلك تراجعت أعداد الحالات المستخدمة لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى 264

حالة، لافتًا إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 135322حالة.

كما لقت إلى أن إجمالي أعداد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة ارتفعت بواقع 57 ألفًا و829 حالة، ليسجل الإجمالي مليونين و303258 حالة.