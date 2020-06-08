أردوغان: حزبا داود أوغلو وباباجان “ولدا ميتين”

أنقرة (زمان التركية)ــ وصف الرئيس التركي رجب أردوغان الحزبين الجديدين في تركيا بقيادة أحمد داود أوغلو، وعلي باباجان، المنشقين العام الماضي عن حزب العدالة والتنمية، بانهما “ولدا ميتين”.

وأثناء اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قال الرئيس أردوغان، دون أن يلفظ اسم حزبي”المستقبل” و”الديمقراطية والتقدم”، “لقد ولدا ميتين. لا تهتموا بهما. أتركوهما فهما محكومان بالعدم. وعلى أي حال فإن قربهما من حزب الشعب الجمهوري -المعارض- هو أكبر نقيصة في حقهما”.

وحول مقترح تعديل قانون الأحزب لعرقلة انتقال البرلمانيين من حزب إلى آخر، قال أردوغان: “لا ننشغل بهذه الانتقالات، وإنما بالأخلاق السياسية. سنجري دراسة على قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، وبعد ذلك نناقش هذا”.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجيدار أوغلو أعلن استعداده تقديم المساعدة لحزب داود أوغلو وحزب على باباجان، في البرلمان حال عقد انتخابات مبكرة، ومدهم بنواب برلمانيين من صفوف حزبه ليتثنى لهم تشكيل كتلة برلمانية، الأمر الذي أزعج التحالف الحاكم المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ودفع زعيم الحزب الأخير دولت بهجلي إلى طلب تعديل قانون الأحزاب بما يمنع انتقال البرلماني لحزب آخر قبل مرور عام على بدء الدورة التشريعية.

وأعلن رئيس حزب المستقبل، في تركيا، أحمد داود أوغلو، الذي شن في الفترة الأخيرة هجوما على سياسات حزبه القديم العدالة والتنمية، استعداد حزبه الدخول في تحالفات سياسية مع الأحزاب الأخرى، وقال: “عندما يكون الأمر متعلقا بسعادة أمتنا ومستقبل بلدنا فإننا مستعدون للتحالف مع جميع الأحزاب وليس حزب واحد فقط”.

وانشق داود أوغلو عن حزب العدالة والتنمية قبل أشهر، ليؤسس حزب المستقبل نهاية العام الماضي، وتبعه نائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان الذي أسس مطلع هذا العام حزب الديمقراطية والتقدم، الأمر الذي أحرج الرئيس أردوغان كثيرا.

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