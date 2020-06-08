المرصد السوري يكشف عن كتيبة داعشية تديرها مخابرات تركيا

حلب (زمان التركية) – كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن كتيبة داعشية يتألف أعضاؤها من العراقيين تنفذ عمليات اغتيال وتفجيرات وتفخيخ في مدينة الباب شمال سوريا وفقًا لتعليمات المخابرات التركية.

وذكر “المرصد السوري” استنادا إلى مصادر مطلعة، أن الكتيبة الداعشية يبلغ عددهم حوالي 40 مقاتلاً عراقيًّا يقودهم شخص يدعى “أبو وقاص العراقي”، ويعملون بأوامر من المخابرات التركية، مشيرًا إلى أن الكتيبة تعمل ضمن صفوف فصيل “تجمع أحرار الشرقية” الموالي لتركيا.

كما زعم “المرصد” أن الكتيبة الداعشية تجرى أيضًا مساومات مع الموجودين في السجون لإرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المدعومة من تركيا.

وقالت المصادر إن أبو وقاص العراقي، قائد الكتيبة الداعشية المذكورة، يتنقل بين تركيا وريف حلب الشرقي بأريحية تامة، وقد التقطت له صور في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا تكشف لقائه مع القيادي الداعشي المدعو “أبو أسامة الطيانة”.

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