تركيا.. تعديلات موسعة على قانون الانتخابات لعرقلة تحالف المعارضة

أنقرة (زمان التركية) – قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تحويل التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب السياسية والانتخابات إلى حزمة تعديلات موسعة تضمن بطريقة غير مباشرة، منع تحالف الأحزاب المعارضة .

قالت صحيفة (حريت) إن حكومة “العدالة والتنمية” تعيد النظر في القانون الخاص بتشكيل تحالفات سياسية ونسبة الحد الأدنى لتشكيل كتل نيابية في البرلمان، وتطبيق المنطقة الانتخابية الضيقة، مشيرة إلى أنها تعتزم أن تشترط على كل حزب يريد التحالف مع الأحزاب الأخرى الحصول على 5 في المئة من إجمالي الأصوات.

وقال مسؤول تنفيذي بالحزب إن بإمكانهم تطوير صيغة وسيطة مماثلة حتى لو لم تكن هناك منطقة ضيقة، إذ يخطط الحزب لزيادة عدد الدوائر الانتخابية في المناطق الحضرية، وهناك أيضا دراسة سابقة حول هذا الموضوع.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة المشكلة داخل حزب العدالة والتنمية ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأسبوع القادم، برئاسة رئيس الشؤون السياسية بالحزب، حياتي يازيجي، طوال فترة الصيف على أن تطرح حزمة تتضمن تعديلات جوهرية في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية على البرلمان في الدورة التشريعية الجديدة.

وفي هذه الحالة سينخفض الحد الأدنى لدخول البرلمان من 10 في المئة إلى 5 في المئة تلقائيا، لكن هذه الخطوة ستعرقل دخول الأحزاب الصغيرة إلى البرلمان من خلال التحالفات.

ومنذ إعلان رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجيدار أوغلو استعداده تقديم المساعدة لحزب داود أوغلو وحزب على باباجان، في البرلمان حال عقد انتخابات مبكرة، ومدهم بنواب برلمانيين من صفوف حزبه ليتثنى لهم تشكيل كتلة برلمانية، انزعج التحالف الحاكم المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، ودفع زعيم الحزب الأخير دولت بهجلي إلى طلب تعديل قانون الأحزاب بما يمنع انتقال البرلماني لحزب آخر قبل مرور عام على بدء الدورة التشريعية.

وأكد الرئيس رجب أردوغان في اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مساعي تعديل قانون الأحزب، وقال تعليقا على انتقال البرلمانيين من حزب إلى آخر: “لا ننشغل بهذه الانتقالات، وإنما بالأخلاق السياسية. سنجري دراسة على قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، وبعد ذلك نناقش هذا”.

وأعلن رئيس حزب المستقبل، في تركيا، أحمد داود أوغلو، الذي شن في الفترة الأخيرة هجوما على سياسات حزبه القديم العدالة والتنمية، استعداد حزبه الدخول في تحالفات سياسية مع الأحزاب الأخرى، وقال: “عندما يكون الأمر متعلقا بسعادة أمتنا ومستقبل بلدنا فإننا مستعدون للتحالف مع جميع الأحزاب وليس حزب واحد فقط”.

وانشق داود أوغلو عن حزب العدالة والتنمية قبل أشهر، ليؤسس حزب المستقبل نهاية العام الماضي، وتبعه نائب رئيس الوزراء الأسبق على باباجان الذي أسس مطلع هذا العام حزب الديمقراطية والتقدم، الأمر الذي أحرج الرئيس أردوغان كثيرا.

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