تركيا تطالب الولايات المتحدة بالتحرك السريع في الملف الليبي

أنقرة (زمان التركية) – طالب وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الولايات المتحدة بالتدخل الفوري والتحرك السريع في الشأن الليبي.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي، أعلنت عن تكثيف الطلعات الجوية في محاور مصراتة، وتدمير آليات حكومة قوات الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة واستهداف منصات صواريخ تركية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا أعلنت رفضها قبول اتفاقية “إعلان القاهرة” مؤكدة استمرار القنتال ضد قوات الجنرال خليفة حفتر.

وتستفيد تركيا من دعم حكومة الوفاق إذا أبرمت اتفاقات معها تتعلق بالحدود البحرية وفرت لها غطاء للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط خارج حدودها.

وأجرى الرئيس التركي رجب أردوغان اتصالا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء تناول الوضع في ليبيا، بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نفس الموضوع.

وكشف تصريحات أردوغان للتلفزيون الحكومي الرسمي عقب اتصاله مع ترامي، أنه يمارس ضغوطًا على روسيا بعلم الولايات المتحدة لإقصاء الجنرال خليفة حفتر قائد قوات “الجيش الوطني الليبي” من المعادلة السياسية في ليبيا، لصالح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة.

واعتبر الرئيس التركي أنّ اتصاله بترامب يشير إلى احتمالية فتح صفحة جديدة في التعاون الأمريكي التركي حول ليبيا قائلاً :”ثمة نقاط تم الاتفاق عليها”.

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