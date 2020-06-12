نجاح أول ولادة قيصرية لمصابة بفيروس كورونا في مصر

السويس (زمان التركية): نجح الفريق الطبى بمستشفى “التأمين الصحي” بمحافظة السويس، في إجراء أول حالة “ولادة قيصرية” لمصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”. وقال الدكتور تامر أحمد الشرابي، أخصائي النسا والتوليد، بمستشفى التأمين الصحي بالسويس، والذي أجرى الولادة القيصرية لمصابة كورونا، إن الحالة مصابة بكورونا وتعاني من التهاب رئوي حاد، وعندها 27 عامًا، وكانت في الشهر التاسع وشعرت بآلم الولادة، وعلى الفور تقرر إجراء الولادة القيصرية لها.

وأضاف الدكتور تامر أحمد الشرابي، أن الأم سبق وأن أجرت عمليتين قيصرتين من قبل، والولادة التي تمت داخل المستشفى أثناء الإصابة هي الولادة الثالثة لها، مشيرًا إلى أنه فور التأكد من حاجتها إلى الولادة، قام فريق قسم النساء والتوليد النوباتجى بالمستشفى بتحضير الحالة لإجراء عملية الولادة القيصرية للحالة وهي العملية الأولى من نوعها بالمستشفى وحالة الأم والطفل جيدة.

وقال الدكتور محمود عبدالنبي، مدير مستشفى التأمين الصحي بالسويس، إنه تم تأمين الفريق بالكامل بكل وسائل الوقاية من بدل عزل وواقيات وجه وماسكات وقفازات، لإجراء العملية، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المشارك في إجراء الولادة شمل، الدكتور تامر أحمد الشرابي، أخصائي النسا والتوليد، والدكتور محمد الجمل، طبيب الأطفال، والدكتور طاهر أنور، طبيب التخدير، ومن التمريض إيمان السيد، ومروة غريب، وإيناس أسماعيل، تحت إشراف الدكتور أحمد الصديق، رئيس قسم النسا والتوليد بالمستشفي، والدكتور محمود فتحي، نائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد عامر، مدير الشؤون العلاجية، والدكتور باسم جمال، نائب مدير الشئون العلاجية.