تقرير أمريكي: أردوغان يجهز لتطبيق السيناريو الليبي في اليمن

صنعاء (زمان التركية) – زعم موقع (MintPress) الأمريكي المهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية والخارجية والبيئية أن الرئيس التركي رجب أردوغان يستعد لتدخل عسكري في اليمن على غرار ليبيا.

وقال “منت برس” استنادا إلى “مصادر مطلعة” إن مليشيا تنتمي إلى التجمع اليمني للإصلاح التابع للإخوان المسلمين، الحليف الإيديولوجي والسياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقاتل بالفعل في المحافظات الجنوبية لليمن، لا سيما في أبين وشبوة.

واعتبرت مواقع عربية أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتدخل أوسع في اليمن يشبه دور تركيا في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي تقاتل حالياً قوات الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على البلاد.

وتفيد تقارير عربية أن ضباطا ومستشارين أتراك يقدمون في اليمن دعماً شاملاً لمسلحي حزب الإصلاح، الذين يقاتلون ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين منذ 26 أبريل، عندما فرض المجلس الانتقالي الحكم الذاتي في عدن وجميع المحافظات الجنوبية، لافتة إلى عشرات الضباط والخبراء الأتراك وصلوا إلى العديد من المناطق اليمنية المطلة على البحر الأحمر والبحر العربي، ولا سيما في شبوة وأبين وسقطرى والمهرة وتعز وكذلك مأرب.

وتدعي المصادر أن الضباط الأتراك دخلوا اليمن كعاملين في مجال الإغاثة بأسماء مستعارة باستخدام جوازات سفر يمنية صدرت بشكل غير قانوني من مقر الجوازات اليمنية في محافظات مأرب وتعز والمهرة، وذلك إلى جانب قيام الحكومة التركية بتدريب المئات من المقاتلين اليمنيين في تركيا وفي المخيمات المؤقتة داخل اليمن.

وقالت تلك المصادر في حديثها إلى موقع منت برس نيوز الأمريكي إن تركيا جندت مرتزقة ليبيين وسوريين للقتال في اليمن متعهدة إياهم برواتب كبيرة للقتال في المناطق الجنوبية وعلى طول الساحل الغربي لليمن.

وأفاد الموقع أن مجموعة من المرتزقة كان من المفترض أن يدخلوا اليمن الأسبوع الماضي على متن طائرة تركية تحمل “مساعدات وأدوية تتعلق بوباء فيروس كورونا”، لكن التحالف الذي تقوده السعودية منع الطائرة من الهبوط في مطار عدن.

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