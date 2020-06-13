تقرير أمريكي: أردوغان يجهز لتطبيق السيناريو الليبي في اليمن

صنعاء (زمان التركية) – زعم موقع (MintPress) الأمريكي المهتم بالقضايا السياسية والاقتصادية والخارجية والبيئية أن الرئيس التركي رجب أردوغان يستعد لتدخل عسكري في اليمن على غرار ليبيا.
وقال “منت برس” استنادا إلى “مصادر مطلعة” إن مليشيا تنتمي إلى التجمع اليمني للإصلاح التابع للإخوان المسلمين، الحليف الإيديولوجي والسياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقاتل بالفعل في المحافظات الجنوبية لليمن، لا سيما في أبين وشبوة.
واعتبرت مواقع عربية أن هذه الخطوة تمهد الطريق لتدخل أوسع في اليمن يشبه دور تركيا في ليبيا لصالح حكومة الوفاق الوطني، التي تقاتل حالياً قوات الجنرال خليفة حفتر للسيطرة على البلاد.
وتفيد تقارير عربية أن ضباطا ومستشارين أتراك يقدمون في اليمن دعماً شاملاً لمسلحي حزب الإصلاح، الذين يقاتلون ضد المجلس الانتقالي الجنوبي في أبين منذ 26 أبريل، عندما فرض المجلس الانتقالي الحكم الذاتي في عدن وجميع المحافظات الجنوبية، لافتة إلى عشرات الضباط والخبراء الأتراك وصلوا إلى العديد من المناطق اليمنية المطلة على البحر الأحمر والبحر العربي، ولا سيما في شبوة وأبين وسقطرى والمهرة وتعز وكذلك مأرب.
وتدعي المصادر أن الضباط الأتراك دخلوا اليمن كعاملين في مجال الإغاثة بأسماء مستعارة باستخدام جوازات سفر يمنية صدرت بشكل غير قانوني من مقر الجوازات اليمنية في محافظات مأرب وتعز والمهرة، وذلك إلى جانب قيام الحكومة التركية بتدريب المئات من المقاتلين اليمنيين في تركيا وفي المخيمات المؤقتة داخل اليمن.
وقالت تلك المصادر في حديثها إلى موقع منت برس نيوز الأمريكي إن تركيا جندت مرتزقة ليبيين وسوريين للقتال في اليمن متعهدة إياهم برواتب كبيرة للقتال في المناطق الجنوبية وعلى طول الساحل الغربي لليمن.
وأفاد الموقع أن مجموعة من المرتزقة كان من المفترض أن يدخلوا اليمن الأسبوع الماضي على متن طائرة تركية تحمل “مساعدات وأدوية تتعلق بوباء فيروس كورونا”، لكن التحالف الذي تقوده السعودية منع الطائرة من الهبوط في مطار عدن.
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