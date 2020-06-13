علي باباجان يعلق على اكتشاف 7 آلاف حساب داعم لأردوغان على تويتر

أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم “ديفا” علي باباجان، إن اكتشاف أكثر من 7 آلاف حساب يتبع لجان “الذباب الإلكتروني” الداعمة لحزب العدالة والتنمية، أمر لا يليق بمكانة تركيا.

علي باباجان الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية قبل عام تقريبًا وانضم إلى صفوف المعارضة من خلال حزبه الجديد، أعاد نشر تصريحات سابقة له قالها لجريدة “جمهوريت” في 20 أبريل/ نيسان الماضي، حيث قال: “لا يليق بتركيا أن تدار عن طريق ذباب إلكتروني”.

وأضاف باباجان على تويتر: “لقد أغلقت إدارة موقع تويتر اليوم 7340 حسابًا في تركيا. سنستمر في قول: لا يليق بتركيا أن تدار عن طريق ذباب إلكتروني”.

وكانت إدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد أعلنت اليوم الجمعة غلق 7340 حسابًا إلكترونيًا تابعًا للجان الذباب الإلكتروني الداعمة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب أردوغان؛ حيث أوضحت الإدارة أنه قد تم اكتشاف حسابات تقوم بأنشطة بشكل منسق للدعاية واستهداف مستخدمين آخرين، قائلة: “نتيجة التحليل الذي أجريناه حول الأداء والمؤشرات التقنية لهذه الشبكة، تبين أنه يقومون بتقديم دعم قوي للرئيس أردوغان ومن أجل نشر تصريحات سياسية لصالح حزب العدالة والتنمية من خلال حسابات وهمية. وبذلك نقوم بغلق 7 آلاف و340 حسابًا اعتبارًا من اليوم”.

ورجح الباحث المتخصص في الشأن التركي محمد أبو سبحة أن الحسابات المغلقة تتبع مجموعة “البجع” -بليكان- وهي مجموعة ضعط تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي وظهرت قوتها مع إقالة رئيس الوزراء الأسبق احمد داود اوغلو، وحسب المعلومات تتبع المجموعة صهر الرئيس أردوغان بيرات ألبيرق وزير الخازنة والمالية.

على الأغلب،الحسابات التي أغلقها #تويتر، بسبب سلوكها الدعائي لأردوغان تديرها مجموعة البجع-بليكان-التي كانت أولى مهامها إسقاط داود أوغلو من رئاسةالوزراء.

استخدام أكثر من 7000 حساب لنشر 34 مليون تغريدة تدعم الرئيس وحزبه بينما آلاف القضايا مرفوعة ضد من عبر واعن رأي معارض،فضيحة كبيرة pic.twitter.com/7L5C9qsl5z — محمد أبو سبحة (@MohmadAbosebha) June 12, 2020



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