مستشار أردوغان: الإمارات تعزز خلافنا مع مصر والتفاهم مع روسيا وارد

أنقرة (زمان التركية)ــ قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان إن التفاهم مع روسيا فيما يخص ليبيا “وارد جدا” على غرار سوريا “بشرط موافقة طرابلس” داعيا إلى وجود تفاهم مع القاهرة.

ولفت مستشار أردوغان في حوار مع موقع (الجزيرة. نت) إلى أن تفاصيل التفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ليبيا سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب، معتبرًا أن “أبو ظبي تقف في وجه أي تعاون مصري معنا في شرق المتوسط ​​حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة المصريين”.

وزعم ياسين أقطاي أن اتفاقية ترسيم الحدود في البحر المتوسط ​​التي وقعتها تركيا ومع حكومة الوفاق الوطني “ستستفيد الدولتان من استخراج الغاز والنفط ، كما أن الاتفاقية مفيدة لمصالح مصر، لكن كره وعداء النظام المصري لتركيا دفعه لدرء المنفعة وجلب الضرر لشعبه”.

وأضاف “تركيا لم تأت لتحارب مصر أو أي دولة إقليمية بل جاءت لتدافع عن مصالحها، علما بأن اتفاقية مصر واليونان تضر بمصالح مصر وتركيا معا”.

وتحدث أقطاي عن ضرورة حدوث تلاقي بين القاهرة وأنقرة فيما يخص الثروات في البحر المتوسط، وقال: تركيا ومصر لهما مصالح مشتركة في مياه البحر المتوسط الدولية، لذلك الأفضل أن نغض الطرف عن الخلافات بيننا في هذا الموضوع، فنحن عندما نختلف في قضية ليس من الحكمة أن نكون أعداء في كل القضايا، فعلى سبيل المثال نحن نتفق مع روسيا في أمور ونختلف في مواضيع أخرى.

لكن أبو ظبي تعزز الخلاف بين مصر وتركيا وتقف في وجه أي تعاون مصري معنا في شرق المتوسط حتى ولو كان على حساب مصلحة المصريين، وهذا نوع من العدوان، فدولة الإمارات لها أجندة وسلوكيات لا تليق بمنطق الدولة، وهي تظن أنها تستفيد من إشعال الفتن وزعزعة الاستقرار. حسب تصريحه.

وتأتي دعوة اقطاي بالتفاهم بين مصر وتركيا، بعد دعوة مشابهة أطقها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

ويوم الخميس الماضي قال وزير خارجية تركيا إن بلاده ترحب بالحوار مع مصر، وأنه خيار “أكثر عقلانية”.

كما نفى مستاشر أردوغان في حواره مع موقع الجزيرة القطري، وجود جنود أتراك، لكنه أطلق على العسكريين الموجودين في ليبيا وصف “مستشارون عسكريون وفنيون وتقنيون ذهبوا إلى ليبيا بتكليف من وزارة الدفاع ، حيث يقومون بدور مهم في مساعدة قوات حكومة الوفاق”.

وقال إن بلاده على استعدادا لتلبية طلب حكومة الوفاق إرسال جنود أتراك إلى ليبيا.

وبرر السبب في عدم حسم السيطرة على سرت بأن “قوات حفتر تستخدم المدنيين الليبيين دروعا بشرية هناك، لذلك قوات حكومة الوفاق الشرعية المدعومة بالطائرات التركية تتمهل في تطهير المدينة حفاظا على أرواح المدنيين”.

وحول المعلومات عن طلب روسيا من قوات الوفاق عدم التقدم نحو سرت ولتمركز في محيطها، قال مستشار أردوغان “نعم لدينا معلومات عن الرغبة الروسية، لكننا ندعم حكومة الوفاق في استعادة سرت”.

وعن إمكانية عقد تفاهم مع روسيا في ليبيا على غرار سوريا، قال ياسين أقطاي إنه أمر “وارد جدا أن يحدث تفاهم مع روسيا على غرار سوريا لكن بعد موافقة حكومة السراج الشرعية”.

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