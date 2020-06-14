تركيا تؤجل بطولة ألعاب التضامن الإسلامي

أنقرة (زمان التركية)ــ أجلت تركيا النسخة الخامسة من بطولة ألعاب التضامن الإسلامي، المقررة في مدينة قونية التركية، جراء تأجيل أولمبياد طوكيو إلى صيف العام المقبل، بسبب جائحة كورونا.

وصدر السبت، قرار التأجيل حتى سبتمبر 2021 عقب مشاورات بين اللجنة المنظمة للدورة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي برئاسة وزير الرياضة والشباب التركي محمد محرم قصاب أوغلو، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وقررت الجهات المنظمة تأجيل موعد الدورة الخامسة من البطولة المقررة في قونية، من (20-29) أغسطس/ آب 2021، إلى (10-19) سبتمبر/ أيلول 2021.

واتخذت القرار بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو، ودورة الألعاب البارالمبية، إلى صيف العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد قصاب أوغلو، في كلمة تعليقا على القرار، أنهم يواصلون العمل بكل عزيمة ونشاط لتنظيم البطولة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي بالشكل الأمثل. وفق وكالة (الأناضول).

وأشار إلى إرجاء موعد البطولة إلى شهر سبتمبر من العام المقبل، بسبب تأجيل الكثير من البطولات إلى صيف 2021، جراء فيروس كورونا، أبرزها أولمبياد طوكيو، ودورة الألعاب البارالمبية.

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