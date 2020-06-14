عرب أوروبا يقدمون شكوى ضد أردوغان بالمحكمة الجنائية الدولية

برلين (زمان التركية) – تعاونت تنسيقية الشباب العربي بأوروبا ومقرها ألمانيا، ومنظمة “كوادر قيادية شبابية” لإصدار بيان لإدانة نقل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا المرتزقة والجماعات الإرهابية إلى ليبيا.

وقرر مواطنون من جنسيات عربية التقدم بشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للكشف عن انتهاكات الادارة التركية التي تعرقل جهود السلام في ليبيا والمنطقة.

وتابع البيان: “إن قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، أصبحت حبرا على ورق، نتيجة للانتهاكات الصريحة والتدخل التركي المباشر في ليبيا لخدمة الاجندة التوسعية التركية”.

وأوضح البيان، أن إدارة أردوغان تثبت للعالم عدم احترامها للقوانين والمواثيق الدولية، بمحاولتها نشر الإرهاب في ليبيا وتحويلها إلى منطقة حرب أهلية.

كما أكدت الكيانات المصرية في الخارج دعمها الكامل لإعلان القاهرة الداعم للحل السياسي في ليبيا.

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