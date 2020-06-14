موقف غير متوقع من بابا الأرمن في تركيا حول افتتاح آيا صوفيا للعبادة

إسطنبول (زمان التركية) – أبدى بابا الأرمن المسيحيين في تركيا ساهاك ماشاليان، تأيدا لدعوات افتتاح آيا صوفيا للعبادة مرة أخرى، على أن يتم تخصيص جزء منه للمسيحيين.

وفاجئ البابا ماشليان الجميع بقوله: “نعم فليفتح آياصوفيا للعبادة. إن المعبد كبير بما يكفي. وليتم تخصيص مساحة للمسيحيين أيضا، حتى يتحول آياصوفيا إلى رمز للعصر والسلام”.

تصريحات ماشاليان جاءت من خلال تغريدة له على تويتر، حيث انتقد بقاء آياصوفيا متحفًا، وقال: “لقد شيد آياصوفيا بثروة ضخمة وبسواعد عشرة آلاف عامل. أجريت له العديد من عمليات الترميم على مدار 1500 عام، من قبل وقف السلطان الفاتح، وكلها من أجل حمايته كمكان للعبادة، وليس ليكون متحفًا. أنا أرى أن السجود والركوع في خشوع داخله أفضل من التقاط الصور والركض من هنا لهناك”.

ماشاليان أوضح أنه من الممكن أن يتحول آياصوفيا إلى دار لعبادة المسلمين والمسيحيين في الوقت نفسه، وقال: “فليقف العالم ليصفق أمام سلامنا الديني ونضوجنا الفكري. فليتحول آياصوفيا إلى رمز لسلام الإنسانية والعصر. ألسنا جميعًا نؤدي عباداتنا تحت سماء واحدة؟ هنا أيضًا يمكننا أ نشاطر قبة آياصوفيا. حتى وإن كانت معتقداتنا مختلفة، ألسنا جميعًا نؤمن بالله؟”.

ومنذ ظهر الرئيس التركي رجب أردوغان على الهواء مباشرة يقرأ سورة الفتح داخل متحف آياصوفيا في أول يوم لصلاة الجمعة في تركيا بعد الإغلاق بسبب كورونا، وحديثة عن رغبته في فتح آيا صوفيا للعباده، انقسم الشارع التركي ما بين مؤيد ومعارض لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى، فيما اعتبره المعارضون توظيفا سياسيا من أردوغان، حيث أن الموضوع فتح سابقًا أكثر من مرة دون اتخاذ خطوات فيه.

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