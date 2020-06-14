1800 عامل مصري في الأردن يصلون بلدهم على متن 12 رحلة جوية

القاهرة (زمان التركية)ــ يشهد مطار الملكة علياء في الاردن بدءًا من اليوم الأحد حركة مغادرة نحو 12 رحلة طيران مصرية على مدار أربع أيام، تحمل على متنها 1800 عاملا مصريا لنقلهم من الأردن إلى مصر.

وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 تصل على خطوط مصر للطيران إير كايرو من اليوم الأحد، وحتى الأربعاء المقبل.

وبحسب مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر من المقرر وصول 3 رحلات اليوم من الأردن إلى مطار القاهرة على متن كلا منها 150 عاملا، وكذلك في الأيام الثلاثة المقبلة.

ووفق صحيفة (المصري اليوم) سيصل إجمالي عدد الركاب في الأيام الأربع 1800 عامل، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر بإعادة رعاياها من الخارج.

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