تراجع مبيعات العقارات في تركيا بنحو 44%

أنقرة (زمان التركية) – شهدت مبيعات العقارات في تركيا انخفاضا حادا في مايو هذا العام عقب تراجعها أيضا في شهر أبريل بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

حيث تراجعت مبيعات العقارات خلال شهر مايو بنحو 44 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتسجل 50 ألف و936 عقارا.

وبدأ تأثير أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على مبيعات العقارات في تركيا يتجلى خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بتراجع المبيعات بنحو 55.5 في المئة.

فيما تشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى ارتفاع مبيعات “العقارات المرهونة” للبنوك بنحو 23.9 في المئة خلال شهر مايو لتسجل 18 ألف و483 عقارا وبلغت نسبة مبيعات العقارات المرهونة نحو 36.3 في المئة من إجمالي مبيعات العقارات.

هذا وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب أيضا خلال شهر مايو بنحو 78.1 في المئة لتسجل 860 عقارا.

ووفق بيانات رسمية الشهر الماضي، تصدر الإيرانيون ولأول مرة قائمة أكثر الأجانب شراء للعقارات السكنية في تركيا خلال شهري فبراير ومارس وذلك بعدما تصدر العراقيون القائمة منذ عام 2015.

وجذب قرار تخفيض قيمة العقار المؤهل لحصول الأجنبي على الجنسية التركية بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت تركيا في 2018، استثمارات في مجال العقارات التي أصابها الركود.

–