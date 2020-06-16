الأناضول: شركتا طاقة تركية ستستأنفان مشاريعهما في ليبيا

أنقرة (زمان التركية)ـــ كشف تقرير لوكالة (الأناضول) أن شركتين تركيتين للطاقة، تستعدان لاستئناف إنشاء محطات توليد الطاقة بالمناطق التي تحت سيطرة حكومة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وشركتا الطاقة هما “جاليك” للكهرباء و”أنكا” للغاز الطبيعي ولهما استثمارات معطلة في ليبيا بسبب النزاع الدائر هناك.

وقالت الأناضول، في تقرير اليوم الثلاثاء، إن شركة “جاليك” بدأت أولى أعمالها في ليبيا عام 2014، بإنشاء محطة الخمس للطاقة الكهربائية الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس.

وأضافت أن “تسليم المحطة الكهربائية لوزارة الكهرباء الليبية جرت في عام 2018”.

أما الشركة الثانية فهي “أنكا” للطاقة الكهربائية، وكانت “وقعت على اتفاقية إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة أوباري الليبية في عام 2007، وأن البدء فيه جرى في 2010، إلا أنه بسبب قيام الثورة الليبية بعد عام تم تعليق المشروع”.

وأضاف التقرير أن “المشروع تم استئنافه عام 2012، إلا أنه عاد وعلق مرة أخرى عام 2014 لأسباب أمنية، وفي عام 2017 تم استئناف المشروع وتم إنهاء القسم الأكبر منه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه”.

وأشار إلى “إعادة تعليق أعمال المشروع بعد ذلك للمرة الثالثة بعد تزايد المشكلات الأمنية في المنطقة”.

وكان وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، قال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، يوم الأحد، حول المشاريع التركية المستقبلية في ليبيا، “في الوقت الحالي نعتزم بناء محطتين كهربائيتين كبيرتين في ليبيا”.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، واستفادت من ذلك في إبرام اتفاقات معها تتعلق بالحدود البحرية وفرت لها غطاء للتنقيب عن النفط في البحر المتوسط خارج حدودها.

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