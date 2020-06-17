تركيا.. العدالة والتنمية يحدد موعدًا لفتح آيا صوفيا للصلاة

أنقرة (زمان التركية) – خلال اجتماع الهيئة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان تم تحديد “افضل” موعد لفتح آيا صوفيا للعبادة، بعد تحويلها إلى مسجد.

وذكر موقع (خبرترك) أن نتيجة استطلاع رأي داخلي بالحزب احول الموعد المناسب لفتح آيا صوفيا، تم التوافق على اختيار الخامس عشر من يوليو/ تموز كأفضل موعد.

ويتوقع أن تصدر هيئة قضائية قرارا بفتح آيا صوفيا للعبادة في الموعد الذي قدمه الحزب الحاكم.

وفي سايق آخر أثيرت مؤخرًا معلومات حول إعادة بن علي يلدريم إلى منصبه السابق رئيسًا للبرلمان، بدلا من مصطفى شنطوب الرئيس الحالي.

وعزز من ذلك ظهور يلدرم كثيرا في أروقة البرلمان واجتماعه بالنواب خلال الآونة الأخيرة.

وكان يلدريم قد خسر منصبه عندما استجاب لضغط المعارضة واستقال من رئاسة البرلمن من أجل خوض انتخابات المحليات على مقعد عمدة إسطنبول، إلا أنه أكرم إمام أوغلوا فاز بالمنصب مرتين، إذا طعن حزب العدالة والتنمية على نتيجة الانتخابات وتم إعادتها.

ومنذ ظهر الرئيس التركي رجب أردوغان على الهواء مباشرة يقرأ سورة الفتح داخل متحف آياصوفيا في أول يوم لصلاة الجمعة في تركيا بعد الإغلاق بسبب كورونا، وحديثة عن رغبته في فتح آيا صوفيا للعباده، انقسم الشارع التركي ما بين مؤيد ومعارض لتحويل آيا صوفيا إلى مسجد مرة أخرى، فيما اعتبره المعارضون توظيفا سياسيا من أردوغان، حيث أن الموضوع فتح سابقًا أكثر من مرة دون اتخاذ خطوات فيه.

ومؤخرًا أبدى بابا الأرمن المسيحيين في تركيا ساهاك ماشاليان، تأيدا لدعوات افتتاح آيا صوفيا للعبادة مرة أخرى، على أن يتم تخصيص جزء منه للمسيحيين.

وفاجئ البابا ماشليان الجميع بقوله: “نعم فليفتح آياصوفيا للعبادة. إن المعبد كبير بما يكفي. وليتم تخصيص مساحة للمسيحيين أيضا، حتى يتحول آياصوفيا إلى رمز للعصر والسلام”.

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