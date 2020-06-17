تركيا.. 206% زيادة بأسعار العقارات في إسطنبول خلال 10 سنوات

أنقرة (زمان التركية) – ارتفع مؤشر أسعار العقارات في تركيا لشهر أبريل/ نيسان من عام 2020 بنحو 17 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سجلت مدينة إزمير أعلى زيادة في أسعار العقارات خلال العشر سنوات الأخيرة.

بحسب ما كشف البنك المركزي التركي سجل مؤشر أسعار العقارات، لشهر أبريل/ نيسان من العام الجاري، زيادة شهرية بنحو 1.7 في المئة وزيادة سنوية بنحو 16.7 في المئة ليسجل 127.5 في المئة.

ومؤشر أسعار العقارات تأسس لمتابعة التغييرات في سوق العقارات في تركيا ويتضمن بيانات أسعار جميع العقارات المطروحة للبيع

وبالنظر إلى التطورات في مؤشر أسعار العقارات في إسطنبول وأنقرة وإزمير تتكشف زيادة في أسعار العقارات بها بنحو 1.7 و1.09 و1 في المئة على التوالي.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ارتفع مؤشر أسعار العقارات في كل من إسطنبول وأنقرة وإزمير بنحو 13.1 في المئة و16.1 في المئة و17.9 في المئة على التوالي.

ووفق البيانات، سجل مؤشر أسعار العقارات زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة مقارنة بشهر أبريل/ نيسان من عام 2010.

وسجل مؤشر أسعار العقارات في إزمير أعلى زيادة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث سجل 133.30 في المئة بعدما كان يقدر بـ42.50 في المئة قبل نحو عشر سنوات ما يعكس زيادة بنحو 213 في المئة.

وجاءت إسطنبول في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 206 في المئة، بينما ارتفع مؤشر أسعار العقارات في أنقرة بنحو 136 في المئة ليسجل 123.20 في المئة بعدما كان يقدر ب52.20 في المئة في أبريل/ نيسان من عام 2010.

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