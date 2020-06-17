مسؤولون أتراك رفيعو المستوى يزورون طرابلس بشكل مفاجئ

طرابلس (زمان التركية) كشفت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس اليوم الأربعاء عن زيارة مسؤولين رفيعو المستوى من الحكومة التركية.

وقالت “الوفاق” إن المسئولين الأتراك، هم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزانة والمالية السيد برات البيراق، ورئيس المخابرات السيد هاكان فيدان، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، وأنهم وصلوا إلى طرابلس اليوم الأربعاء للقاء مسؤولي الحكومة الليبية.

وكان من بين الحضور من الطرف الليبي فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني، وعدد من وزرائه.

ولم تعلن تركيا مسبقًا عن الزيارة، ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة عنها حتى الآن.

‎[فيديو] رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية سبل تنمية التعاون الثنائي Geplaatst door ‎حكومة الوفاق الوطني Government of National Accord‎ op Woensdag 17 juni 2020

وبحسب بيان لحكومة الوفاق “تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الازمة الراهنة، كما بحث عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بين البلدين”.

أضاف البيان “تطرق الاجتماع لموضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وتأتي الزيارة وسط خلاف تركي روسي حول الأزمة الليبية.

كما جاء في البيان أنه “جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية”.

وتوفر تركيا دعما عسكريا لقوات حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر.

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