أطعمة تزيد الوزن بشكل صحي لمن يعانون النحافة

عمان (زمان التركية)ــ يعاني البعض من النحافة ويرغبون في زيادة وزنهم بشكل طبيعي، وفي المقال التالي من موقع (ويب طب) يمكن التعرف على أطعمة صحية تزيد الوزن بشكل طبيعي، وفي الوقت نفسه يجب أن يتجنب من يعانون الوزن الزائد الإكثار منها.

إن كنت من الأشخاص الذين يرغبون زيادة الوزن، فعليك أن تقوم بذلك بشكل ممنهج وتدريجي وبالطبع من خلال تناول أكلات تزيد الوزن بشكل صحي!

علمًا بأن انخفاض الوزن قد يكون بسبب مشاكل صحية، لذا من المهم أن يصل الإنسان إلى وزن طبيعي ومثالي.

أكلات تزيد الوزن بشكل صحي

تعرف على مجموعة من هذه الأكلات الصحية:

1- الحليب

إن كنت ترغب بزيادة الوزن فننصحك بتناول الحليب، فهو يوفر لك الدهون والكربوهيدرات والدهون، كما يمدك بالفيتامينات والمعادن المهمة والضرورية لصحتك.

من الممكن أن تقوم بتناول الحليب يوميًا، سواء على الإفطار أو قبل النوم.

2- اللحوم الحمراء

يساعد تناول اللحوم الحمراء في بناء عضلات الجسم وزيادة الوزن، وذلك بسبب غناه بمادة اللوسين (Leucine)، وهو من الأحماض الأمينية المهم لتحفيز البروتين في العضلات.

إلى جانب ذلك، تعتبر اللحوم الحمراء غنية بالكرياتنين (Creatinine) المهم لبناء العضلات.

3- المكسرات

للمكسرات العديد من الفوائد الصحية المختلفة، كما أنها تصنف ضمن قائمة أكلات تزيد الوزن بشكل صحي.

من الممكن تناول المكسرات بين الوجبات أو إضافتها إلى السلطة والوجبات الرئيسية.

بإمكانك الإستعانة بزبدة المكسرات أيضًا على أن تكون دون سكر.

4- سمك السلمون

يمتاز السلمون بأنه يحتوي على مستويات عالية من الدهون الصحية، كما أن 170 غرام منه يحتوي على 240 سعرة حرارية تقريبًا.

لذا إن كنت ترغب بزيادة الوزن، عليك أن تقوم بتناول السمك وبالأخص السلمون باستمرار.

5- الفواكه المجففة

من الأكلات الصحية التي من شأنها أن تساعدك في زيادة الوزن بشكل صحي هي الفواكه المجففة بأنواعها المختلفة.

الفواكه المجففة غنية بالمغذيات المختلفة كما أنها عالية بالسعرات الحرارية، حيث ان ربع كوب من التوت المجفف يحتوي على 130 سعرة حرارية تقريبًا.

6- الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والسعرات الحرارية بالإضافة إلى احتوائه على مستويات مرتفعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحتك.

من الممكن أن تقوم بتناول الأفوكادو بشكله الطبيعي أو عن طريق السموذي.

7- الشوكولاتة الداكنة

تصنف الشوكولاتة الداكنة ضمن الأطعمة الصحية وبالأخص لمن يرغب في زيادة الوزن، فهي مرتفعة بالسعرات الحرارية والدهون.

إلى جانب ذلك تمتاز الشوكولاتة الداكنة باحتوائها على الكثير من مضادات الأكسدة المفيدة لصحتك وجسمك.

8- أطعمة أخرى لزيادة الوزن

من الممكن التركيز على تناول الأطعمة الصحية التالية من أجل زيادة الوزن:

الأرز.

النشويات المختلفة.

البيض.

الزبادي.

البقوليات.

نصائح لزيادة الوزن بشكل صحي

إليك مجموعة من النصائح المهمة من اجل زيادة الوزن بشكل صحي:

تناول سعرات حرارية أكثر مما يحتاج جسمك.

قم بممارسة الرياضة وبالأخص حمل الأثقال.

لا تقم بشرب الماء قبل تناول الوجبات.

استخدم أدوات طعام أكبر حتى تتمكن من ملئها دون الشعور بأنك تتناول كمية أكبر من الطعام.

الحصول على ساعات كافية من النوم.

الإقلاع عن التدخين.

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