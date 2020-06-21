بسبب كورونا.. ارتفاع البطالة بين السيدات إلى 45%

أنقرة (زمان التركية) – كشف بينات أن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثرت بشكل أكبر على السيدات، وأن نسبة البطالة بينهن ارتفعت إلى 45%.

التقرير الصادر عن مركز الدراسات التابع لاتحاد نقابات العمال الثوريين (DİSK-AR) كشف أن السيدات الأكثر تأثرًا في فترة أزمة كورونا من حيث التوظيف ومعدلات البطالة، مشيرًا إلى أن نسبة العمالة من السيدات كانت 11% في الفترة بين مارس/ أذار 2019 و مارس/ أذار 2020، بعدها تراجعت إلى 9%، وبلغت نسبة البطالة بين السيدات في ظل الأزمة 45.3%.

التقرير استند إلى المعطيات المعلنة من هيئة الإحصاء الحكومية التركية، التي تحدثت عن تراجع إجمالي القوى العاملة خلال العام الماضي بنسبة مليونين و235 ألفًا، لتسجل 30 مليونًا و104 ألفًا بعد أن كانت 32 مليونًا و339 ألفًا.

وأوضح التقرير أن نسبة القوى العامة الإجمالية تراجعت في العام الماضي بنسبة 6.9%، وتراجعت النسبة بين الرجال من القوى العاملة إلى 4.9%، أما نسبة عمالة السيدات فقد تراجعت بنحو 11.1%.

–