رئيس وزراء النمسا: يجب ألا نكون عرضة لابتزاز تركيا

نمسا (زمان التركية)- أكَّد رئيس وزراء النسما سيباستيان كورتز على ضرورة وقف الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، وألا تكون دول الاتحاد عرضة لابتزاز تركيا.

تصريحات كورتيز جاءت من خلال تغريدة على تويتر، أمس الأحد؛ حيث قال إنه شدد في تصريحات لصحيفة “كاثيميريني” اليونانية على ضرورة ألا تتعرض دول الاتحاد الأوروبي للابتزاز من قبل تركيا.

كما أكد على ضرورة وقف موجات الهجرة غير الشرعية على الحدود بين تركيا واليونان، قائلًا: “هذه مسؤوليتنا كأوروبيين”.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب أردوغان كان قد أمر اواخر فبراير الماضي بفتح الحدود مع اليونان، وعدم اعتراض المهاجرين أو اللاجئين الراغبين في الانتقال إلى الجانب اليوناني، الأمر الذي دفع قوات الأمن اليونانية لاستخدام العنف لصد المهاجرين.

وقد اعترف كثير من اللاجئين السوريين الذين حاولوا العبور إلى الجانب اليوناني في ذلك الوقت أن عملية الانتقال إلى الحدود ومحاولات العبور إلى الطرف الآخر كانت بتنسيق وتوجيه الشرطة والقوات التركية.

ومطلع هذا الشهر شرعت السلطات اليونانية في إقامة سياج أمني فاصل على الشريط الحدودي الذي يفصلها عن جارتها تركيا في منطقة نهر مريج، لمواجهة تدفق اللاجئين.

وتريد تركيا دعما ماليا أوروبيا لتنفيذ مشاريعها في شمال سوريا وتتخذ من اللاجئين ورقة للضغط.

–