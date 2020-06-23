تركيا تتيح تجربة منتجاتها العسكرية على الإنترنت!.. هل تكون مجرد لعبة إلكترونية؟

إسطنبول (زمان التركية) – أعلن تكتّل مجموعة الطيران والدفاع “ساها إسطنبول” (SAHA Istanbul) عقد معرض افتراضي للصناعات الدفاعية التركية، في الفترة ما بين 4-7 نوفمبر المقبل، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى قدرات تركيا الفعلية على دخول مجال التصنيع العسكري الدفاعي.

وقالت “ساها إسطنبول”، إنها تريد الترويج للمنتجات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، من خلال تطبيق افتراضي يتيح لمستخدميه التجول في المعرض، والتعرف على المنتجات عن قرب، بل وتجربتها أيضًا!

ورغم أن موعد عقد المعرض يحل بعد 4 أشهر، وإعلان تركيا قبل أيام استئناف رحلات الطيران الجوي، قالت “ساها إسطنبول” إن المعرض العسكري سيكون افتراضيًا.

وبرر التكتل الخطوة بالقول إنها تأتي في ظل إلغاء مجموعة من المعارض في إسطنبول، ضمن إطار مكافحة فيروس كورونا، كما تقدم حلولاً عصرية ومبتكرة، استناداً إلى خصائص الذكاء الاصطناعي.

وتقول الشركة إنها تعمل من خلال التطبيق على الترويج لمنتجات 493 شركة تركية تعمل في مجالات الصناعات الدفاعية والطيران، وتعزيز قدرات المعارض الافتراضية من أجل الترويج أيضا لـ 16 جامعة تركية لاحقاً.

وتعرض المنتجات العسكرية التركية المزعوم أنها محلية الصنع بالكامل، من خلال تطبيق (XperEXPO) بحيث سيكون العمود الفقري لمعرض “ساها إكسبو (SAHA EXPO) الافتراضي، الذي تخطط “ساها إسطنبول” لإقامته في نوفمبر 2020.

وبحسب الشركة يمكن زيارة معرض (SAHA EXPO) الافتراضي، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث سيتم الترويج لمنتجات مختلفة.

وفي المعرض الافتراضي، ستعرض الشركة الطائرة العسكرية بدون طيار “آقنجي تيها” (Akıncı TİHA) والطائرة بدون طيار “بيرقدار تي بي 2” (Bayraktar TB2)، بالإضافة إلى الدبابة آلتاي (Altay Tank) ومروحيات أتاك العسكرية (Atak Helicopter).

الملفت أن التطبيق سيتيح “إجراء عرض تجريبي للمنتجات والمعدات المعروضة، لم يكن من الممكن تجريبها في المعارض الحقيقية” عبر نظارات الواقع المعزز.

وفي حال لم تمتلك تركيا على أرض الواقع المنتجات الدفاعية العسكرية التي ستروج لها افتراضيا، لن يكون التطبيق أكثر من لعبة حرب إلكترونية تركية.

وتشكك تقارير في إنتاج تركيا أسلحة معدات عسكرية محلية الصنع، وعلى سبيل المثال الدبابة “ألتاي – Altay”، تبين أنها دبابة ألمانية برأس مال ماليزي-قطري ومع ذلك يزعم الرئيس رجب أردوغان أنها محلية الصنع.

وكشفت مصادر أن الدبابة المذكورة سيتم إنتاجها من قبل شركة “Rheinmetall BMC” للصناعات الدفاعية التي تأسست بشراكة بين شركة “BMC” التركية و”Rheinmetall” عملاق الصناعات الدفاعية الألمانية.

وتبين أن المحرك وجميع تجهيزات السلاح، بالإضافة إلى جميع الأجزاء من الألف إلى الياء ستكون ألمانية الصنع.

وخلال حفل التوقيع على الاتفاق، اعترف رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أنه سيتم استخدام محركات أجنبية الصنع في المرحلة الأولى من الدبابات، بسبب شروعهم للتو في دراسات تطوير المحركات الجديدة الخاصة بالدبابة “Altay”.

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