وزير خارجية مصر: تركيا تهدف للتوسع بالمنطقة

القاهرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الجانب التركي يتبنى سياسات عدائية ولديه رغبة توسعية في المنطقة، مشددا على ضرورة وجود تضامن عربي للدفاع عن الأمن القومي العربي.

تصريحات سامح شكري جاءت خلال اتصال هاتفي الإثنين، مع القناة الأولى المصرية، حيث أوضح أن تركيا تسعى لتوسيع رقعة تواجدها في الدول العربية في كل من سوريا والعراق وليبيا، مشيرًا إلى أنها تدفع بالإرهابيين إلى ساحات القتال.

وأوضح شكري أن “هناك تضامن عربي تجاه ليبيا ووحدة أراضيها وإنهاء الحل العسكري ووضع البلاد على مسار الديمقراطية”.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ركَّز على الحل السياسي وتوافق ليبي ليبي، من أجل الخروج من الدوائر المفرغة والعمل على ما فيه مصلحة ليبيا والحفاظ على مقدراتها.

واليوم الثلاثاء قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال إجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الطارئة، إن نجاح وقف إطلاق النار في ليبيا مرهون، بوجود بالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، وتفكيك الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة، ووقف التدخلات العسكرية الأجنبية “التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها” مبديأ تأيده “إعلان القاهرة”.

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